Colonna di fumo nero in cielo, trattore in fiamme a Pianiga

La colonna di fumo nera che si è alzata in cielo era visibile anche dai comuni confinanti. I vigili del fuoco di Mira e Mestre sono intervenuti poco prima delle 12.30 di sabato in un campo agricolo nei pressi di via Alberea a Pianiga per l'incendio di una imballatrice, che ha ben presto interessato anche un trattore. Fotunatamente, nessuna persona è rimasta ferita a causa del rogo. Le operazioni di soccorso sono terminate attorno alle 14.45.

Soccorsi sul posto

I pompieri, sul posto con un'autopompa, hanno utilizzato la schiuma per abbassare prima, e spegnere poi, le fiamme. Le cause dell'incendio, ancora al vaglio, sarebbero state provocate dal surriscaldamento di qualche componente dell'imballatrice. A supporto dei pompieri sono intervenuti anche gli agenti della Municipale.