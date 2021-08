Dieci persone evacuate, tre appartamenti danneggiati dalle fiamme

È successo verso le 18.30 in via Fratelli Bandiera a Marghera. Nessun ferito

Un incendio è divampato verso le 18.30 di stasera, sabato 21 agosto, al primo piano di un’abitazione di tre livelli fuori terra: nessuna persona è rimasta ferita. È successo in via Fratelli Bandiera a Marghera, dove i vigili del fuoco sono intervenuti da Mestre e da Mira con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e 14 operatori per riuscire a circoscrivere le fiamme.

Gravemente danneggiato il primo piano, in modo minore il piano superiore e quello a terra. Tutti e tre gli appartamenti per i danni subiti sono non fruibili. Le tre famiglie di circa 10 persone sono rimaste fuori casa e saranno ospitate in altre strutture. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 21.30. La polizia locale e le volanti della polizia di stato sul posto.