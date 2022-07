Incendio all'autorimessa comunale, custode ricoverato all'ospedale

L'incendio è divampato intorno alle 5 e un quarto di domenica mattina quando il gruppo di continuità (ups,) per la fornitura energetica in caso di cali di corrente, è andato a fuoco nell'autorimessa comunale di piazzale Roma a Venezia. Il custode che era presente in quel momento è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale per aver respirato del fumo.

I vigili del fuoco arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno subito spento le fiamme che hanno interessato il piccolo locale elettrico. Il custode è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito per controlli al pronto soccorso. Le operazioni di messa in sicurezza e aereazione dei locali sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Forse un surriscaldamento o una fonte di calore il motivo delle fiamme. Tutto è al vaglio degli operatori dei vigili del fuoco che stanno verificando l'accaduto. Al momento non ci sono notizie di danni ai veicoli.