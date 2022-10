Abitazione in fiamme: quattro persone intossicate, anche due bambini

Quattro persone intossicate dal fumo, tra cui due bambini. E danni ingenti. È il bilancio di un incendio scoppiato la scorsa notte in un'abitazione a Venezia, nel sestiere di Cannaregio, davanti a Ca' d'oro.

L'allarme è scattato intorno alle 2.40 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due autopompe lagunari e due squadre da Mestre, per un totale di venti operatori. L'intera palazzina, che conta tre piani, è stata evacuata. Mentre i pompieri si occupavano delle operazioni di spegnimento, quattro inquilini sono stati trasferiti all'ospedale in ambulanza.

L'incendio è stato circoscritto e non ha invaso l'intero edificio, ma i danni sono pesanti. In mattinata si stanno svolgendo le operazioni di bonifica delle travi coinvolte nell'incendio. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.