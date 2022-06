Incendio nel magazzino di un’abitazione, anziano all’ospedale

Era rimasto intrappolato a causa del fumo che ha invaso l'intero stabile. Un uomo è stato tratto in salvo sabato in tarda mattinata dai vigili del fuoco che lo hanno liberato da un incendio scoppiato in un magazzino.

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno a Cannaregio a Venezia a causa di un quadro elettrico andato in fiamme e posizionato al piano terra di un locale utilizzato come deposito magazzino di un’abitazione. Al loro arrivo, i pompieri hanno trovato un anziano rimasto intrappolato al piano di sopra. L'uomo è stato portato all'esterno, dove si trovavano già gli altri inquilini del palazzo, che erano riusciti a uscire autonomamente. È stato poi affidato alle cure del 118 e accompagnato al pronto soccorso, visto che aveva respirato del fumo. Non è in gravi condizioni.

I pompieri, arrivati con tre autopompe lagunari e 12 operatori, sono entrati dotati di autorespiratori nel locale completamente invaso dal fumo e hanno subito spento il quadro elettrico. Nel pomeriggoo, intorno alle 15.30, erano ancora in corso le ultime operazioni di verifica e messa in sicurezza dell’abitazione per fare rientrare in casa le persone evacuate.