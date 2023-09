Principio d’incendio in un’abitazione, due persone intossicate

Poco dopo le 11 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Canova a Portogruaro per il principio d’incendio di un’abitazione: due persone sono state soccorse perché lievemente intossicate dal fumo.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno spento le fiamme divampate sul piano cottura della cucina, e che si erano estese anche ai pensili. Danni da fumo sono stati registrati in tutta l’abitazione. Le due persone che si trovavano all’interno della casa, tra cui un anziano, che hanno respirato del fumo, sono state assistite sul posto dal personale sanitario del Suem. Le operazioni dei vigili del fuoco di aereazione e messa in sicurezza della casa sono terminate dopo circa due ore.