Incendio in casa, quattro persone intossicate

Abitazione in fiamme nella notte a Vigonovo. È successo in via Manzoni: i quattro residenti, una famiglia, sono rimasti leggermente intossicati e presi in cura dai sanitari del Suem 118.

Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco da Mira e Padova, che hanno avuto il compito di sanare il rogo ed evitare che si estendesse a tutta la casa. Le fiamme hano completamente distrutto la cucina e creato danni da fumo in tutti i locali. Tecnici al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato l'incendio.