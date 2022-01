Il “Re dell’Italia” che garantiva viaggi verso tutto il nord dell’Europa

Alaa Qasim Rahima, 38 anni, iracheno, abita a Fossalta di Piave. Lo chiamano “Abu al Hawl” e per omaggio alla sua notevole influenza, nelle conversazioni intercettate qualcuno suggerisce di rivolgersi al suo cospetto con il titolo di “Re dell’Italia”. Poi c’è Majid Muhamad, 52enne, iracheno e residente a Bari. Seguono Sultan Ahmed, 23enne, siriano e Awat Abdalrahman Rahim Rahim, 47 anni, iracheno. Sono i quattro protagonisti di un'inchiesta del Gico della guardia di finanza di Lecce, accusati di muovere i fili di una delle fette più sostanziose del traffico di migranti nel Mediterraneo, quella che, partendo dalla rotta balcanica, conduce verso le coste salentine e calabresi.

Un giro d’affari enorme, per milioni di euro, come riporta LeccePrima. Una rete composta da una folta schiera di sodali, compreso un piccolo esercito di fiancheggiatori e, soprattutto, scafisti. Alcuni davvero di lunga data, tanto che potrebbero rientrare fra i veterani in un ipotetico e surreale albo professionale. Uno di loro, Mohamad Malek Bakkour, un giovane uomo siriano di 34 anni, racconterà a un altro soggetto, in un’intercettazione captata, di fare questo “lavoro” ormai da sei anni, sulla rotta Istanbul-Italia. Spiegando anche che ogni migrante versava cifre fra 5.500 e 6.500, senza che si comprenda nelle ricezioni la valuta. Ma si presume trattarsi di euro.

Il "Re dell'Italia"

E tra i nomi principali dell'inchiesta delle fiamme gialle ci sarebbe Alaa Qasim Rahima, di Fossalta di Piave: una posizione che probabilmente era considerata strategica per la sua collocazione lungo le rotte dei migranti, tra la Turchia e gli stati dell’Unione europea. Rahima avrebbe fornito assistenza sul territorio nazionale a migranti e scafisti con viaggi organizzati da altri trafficanti. Sarebbe stato capace di gestire, a tale proposito, una rete in grado di operare in più nazioni, avvalendosi anche della collaborazione del fratello. Dalle indagini sembra che facesse circolare il denaro grazie ad agenzie di sua fiducia in Turchia, sostenendo costi ridotti. Per esempio, con somme cospicue movimentate su un conto corrente nei Paesi Bassi, a un certo punto bloccato proprio per via di movimenti sospetti. E non sarebbe stato l’unico conto corrente. L’altro, infatti, sarebbe stato aperto in Turchia.

L’uomo avrebbe gestito soprattutto i traffici via terra, agevolando il passaggio di migranti, a piedi, da nazioni come Serbia e Bulgaria. Mantenendo una una posizione di vertice, nel composito mosaico. Da lui, infatti, sarebbero passati molti di coloro destinati in Germania, in Austria, in Belgio.

Una rete di autisti pronti a tutto

Per gli inquirenti, Rahima avrebbe gestito gli spostamenti dei migranti da Paesi dell’area balcanica attraverso una fitta rete di autisti cashef (in arabo, staffette apripista) e di autisti detti durmush (in arabo, il pullmino per il trasporto dei migranti). Con guadagni davvero ingenti. Per gli inquirenti, infatti, Rahima, avrebbe avuto rapporti diretti con i migranti, contrattando il prezzo del viaggio, fornendo indicazioni sugli spostamenti da effettuare e i soggetti da contattare. Avrebbe, inoltre, attivato sodali presso i vari Paesi per gestire le varie fasi dei trasferimenti, costituendo un punto di riferimento per i migranti che si muovevano dall’Italia in altre località e, ovviamente, guadagnando cifre sbalorditive da questi traffici. Ma non solo. Sembra che il “Re dell’Italia” (e delle auto) fosse talmente potente da dare una mano anche a chi sbarcava sulle coste. Specie quelle salentine.

Il suo ruolo negli sbarchi nel Salento

Diverse sono le situazioni che avrebbero messo a nudo il ruolo di Rahima, nel recupero di scafisti in difficoltà. Ad agosto del 2020, per esempio, dopo uno sbarco a Porto Selvaggio con 82 migranti, con due scafisti turchi colti in flagranza e successivamente recuperati su indicazione del 38enne, o a ferragosto dello stesso anno, con Muhamad che avrebbe aiutato un paio di migranti, dopo viaggio organizzato da Rahima. Sempre Muhamad, avrebbe poi agito su incarico di Rahma per trasferire da Lecce a Verona sei migranti. Questi, e molti altri episodi, lasciano trasparire l’ampiezza di contatti e intrecci.