Idroambulanza fuori controllo finisce sul pontile

Un'idroambulanza del Suem 118, in fase di manovra nello spazio acqueo antistante l'ospedale Civile, è sfuggita al controllo del pilota e ha fermato la corsa sul camminamento del vicino pontile Actv. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio.

Le due persone a bordo, il pilota e un operatore sociosanitario, non hanno subito conseguenze serie e vengono valutati dai medici del Santi Giovanni e Paolo per la doverosa osservazione. Danneggiate in modo serio un'imbarcazione ormeggiata nei pressi e la balaustra del pontile; lievi invece i danni che, ad una prima verifica, sono stati subìti dal mezzo acqueo. La direzione del Suem 118 ha avviato le verifiche sull'incidente, per confermare l'ipotesi più accreditata dalle prime ricostruzioni, e cioè quella di un'avaria.