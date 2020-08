Cade dalla bici, è in coma da due settimane

Da ormai due settimane un 79enne di Marcon è ricoverato in gravi condizioni, in coma e in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Angelo di Mestre dopo un non ancora chiarito incidente avvenuto lo scorso 18 luglio a Lignano Sabbiadoro, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza al mare. M. L. F. alle 12.45 stava rientrando dalla spiaggia al suo appartamento, distante meno di mezzo chilometro, in sella alla sua bicicletta, quando, giunto in piazza Fontana, è rovinato a terra, non si sa se a causa di un malore o perché incappato con le ruote della bici in un’insidia della strada, «che in quel punto presenta vari dislivelli tra radici di alberi e ciottoli sconnessi», spiegano i legali di Studio 3A che assistono la famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 79enne ha battuto la testa riportando un grave trauma cranico: è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Lignano e di qui trasferito subito d’urgenza all’ospedale di Udine e, successivamente, il 20 luglio, avvicinato all’Angelo di Mestre su richiesta dei familiari. Da allora M. L. F. non ha mai ripreso conoscenza. I legali della famiglia hanno acquisito la documentazione medica disponibile e richiesto delucidazioni alla polizia municipale e ai carabinieri di Lignano, i quali tuttavia non sono intervenuti per rilevare l'incidente. «Senza esito anche l’istanza di poter visionare le immagini delle telecamere installate in zona per dare una risposta ai familiari dell’anziano, in quanto i dispositivi, a quanto riferito dai militari, punterebbero in altre direzioni rispetto al luogo dov’è avvenuto il fatto - spiegano i legali -. Se qualcuno avesse visto la scena o avesse informazioni utili, il suo contributo potrebbe essere molto prezioso: di qui l’appello ad eventuali testimoni a rivolgersi alla locale stazione dell’Arma».