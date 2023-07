Barca a vela spinta dal vento sugli scogli, uomo salvato dai carabinieri

Ha perso il controllo delle vele a causa del forte vento e la barca è finita contro la scogliera. È stato soccorso e messo in salvo dai carabinieri ieri mattina un uomo rimasto coinvolto in un incidente nautico al termine del canale lagunare di Pellestrina in località San Pietro in Volta.

Erano circa le 8.50 quando i carabinieri di Chioggia hanno notato l'uomo sbracciare per richiamare la loro attenzione. Era emotivamente provato, probabilmente sotto shock per l’accaduto. Considerato il forte vento e la corrente, che facevano sbattere ripetutamente la barca sui massi della diga, temendo l’imminente rottura dello scafo con possibili gravi conseguenze per l'uomo e non potendolo recuperare in sicurezza poiché a ridosso dei frangiflutti, i militari hanno proceduto - dopo alcuni tentativi e con non poca fatica - a disincagliare la barca a vela tirandola con una cima e ad allontanarla dalla diga, traendo così in salvo l’occupante. A quel punto hanno scortato l’imbarcazione, non più in grado di proseguire autonomamente, al più vicino punto d’attracco sicuro, individuato all’interno del limitrofo porticciolo-rifugio di Alberoni-Malamocco. Fortunatamente l'uomo non ha riportato conseguenze e non ha avuto bisogno di cure mediche.