Barca a vela si capovolge, diportista salvato

Un diportista è stato salvato lunedì pomeriggio dalla guardia costiera dopo un incidente nautico. La sua barca a vela, in zona isola della Certosa, si è capovolta.

L'uomo, salvato da alcune persone presenti sul luogo, è stato raggiunto dalla motovedetta CP 574. I militari hanno provveduto, insieme ai vigili del fuoco, a recuperare la barca. Fortunatamente il diportista non ha riportato gravi conseguenze. Sono in corso accertamenti in merito alla dinamica dei fatti.