Schianto in barca contro una bricola galleggiante, ferito in prognosi riservata

Un altro schianto a distanza di due settimane. Ancora un barchino contro una bricola, questa volta galleggiante, che ha fatto finire una persona all'ospedale a causa dell'impatto in cui ha perso i sensi. L'incidente è accaduto sabato in Baia del re a Cannaregio, poco distante dal punto del grave scontro della sera del 21 aprile, dove tre amici trentenni in barca erano finiti contro una bricola e uno di loro, quello che ha riportato le ferite più gravi, per giorni è rimasto a lottare tra la vita e la morte in terapia intensiva dell'ospedale all'Angelo.

L'impatto di sabato è successo tra le 18 e le 19 quando una barca con due persone stava percorrendo l'area lagunare vicino al ponte della Libertà. Nell'impatto improvviso della prua contro il tronco di legno una delle due è rimasta ferita, probabilmente battendo la testa, ed è svenuta restando incosciente alle sollecitazioni dell'altra. I vigili del fuoco allertati sono usciti con un mezzo lagunare per raggiungere il punto dello schianto e allo stesso tempo è partita l'idroambulanza del Suem dall'ospedale Civile di Venezia. Vista la serietà delle condizioni riportate dal ferito l'equipe sanitaria ha deciso per il trasferimento a Mestre dove c'è stato il ricovero in prognosi riservata. Saranno i vigili del fuoco e il reparto nautico della polizia locale di Venezia a chiarire le ragioni dell'impatto contro parte della bricola che forse non doveva trovarsi lì. Sembra certo che nessun altro natante sia rimasto coinvolto nell'incidente e che a bordo del barchino, rotto a prua per la botta contro il tronco, ci fossero due persone, una delle quali rimasta ferita seriamente.