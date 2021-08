Barca contro una dama in canal Salso, conducente ancora in prognosi riservata

Era lunedì sera, verso le 22 a Mestre, e la città stava per essere investita da un'ondata di maltempo record mentre una barca con 4 persone a bordo è andata in difficoltà per le forti raffiche di vento. Si trovava lungo il canal Salso ed era diretta verso l'entroterra quando, probabilmente spinta dalle forti correnti, è andata a sbattere contro un gruppo di bricole.

Sono però ancora al vaglio dei carabinieri stamattina, mercoledì 18 agosto, le cause dell'accaduto. I militari che sono tornati sul posto e hanno recuperato il natante incidentato, stanno accertando se le cause dell'impatto siano dovute alle condizioni meteo di quella sera piuttosto che all'errore umano. Delle quattro persone a bordo quella che ha subito le conseguenze più gravi è stato l'uomo che conduceva l'imbarcazione. Tutti sono finiti in acqua e sono stati soccorsi dai mezzi del Suem 118, ma lui, un 44enne del posto sembra, è stato trasferito d'urgenza in Rianimazione all'ospedale dell'Angelo di Mestre ed è ancora in prognosi riservata. Nei prossimi giorni verrà operato per stabilizzare le fratture facciali subite a causa dello schianto. I primi soccorsi agli occupanti della barca e al natante lesionato dall'impatto contro le bricole li ha prestati un tassista che si trovava lì al momento dell'incidente nautico. È stato lui ad allertare il 112 e anche i vigili del fuoco.