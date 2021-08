Incidente in barchino, ragazza di 16 anni grave all'ospedale

Una ragazza di 16 anni, italiana residente nella zona di Chioggia, è finita all'ospedale di Mestre per delle gravi ferite riportate in un incidente in barca avvenuto ieri sera in laguna. Un'altra ragazza, di poco più grande e coinvolta nello stesso incidente, risulta ferita in modo meno serio ed è stata portata all'ospedale di Chioggia.

L'episodio si è verificato intorno alle 20 di giovedì a Pellestrina. La barca con a bordo le ragazze si sarebbe scontrata contro una bricola, forse anche a causa di un'onda provocata da un'altra unità che navigava nelle vicinanze. A lanciare l'allarme è stato il ragazzo di 20 anni che era alla guida del barchino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno preso in cura la sedicenne e l'hanno trasportata d'urgenza all'Angelo, in codice rosso. La ragazza ha riportato un trauma cranico ed è stata operata durante la notte. Al momento, venerdì mattina, è ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata.

La capitaneria di porto sta svolgendo le indagini per ricostruire l'incidente nei dettagli. Sono stati ascoltati sia il ragazzo alla guida del barchino (sottoposto, come da prassi, ai test tossicologici), sia gli equipaggi di altri due natanti che erano in compagnia di quello coinvolto nello scontro.