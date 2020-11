Colto da un malore in bicicletta perde la vita

Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Un uomo di 66 anni ha perso la vita nella mattina di oggi, domenica 15 novembre, mentre percorreva l'argine del Brenta in bicicletta verso le 11, in zona Sandon, tra Campolongo Maggiore e Fossò lungo la Riviera. Il 66enne probabilmente è stato colto da un malore mentre pedalava.

Sul posto è volato anche l'elisoccorso del Suem di Padova che ha fatto rientro perché era già stata constatata la morte del ciclista, per cause naturali. Sul posto anche i soccorsi dall'ospedale di Dolo e i carabinieri. La salma verrà consegnata ai familiari.