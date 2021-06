Con un'inversione a U provoca un incidente mortale: patteggia 7 mesi

Con un'azzardata inversione a U, aveva provocato un incidente che era costato la vita a un uomo di 53 anni. Ieri M.C., 61enne di San Donà, ha patteggiato sette mesi di reclusione, con la sospensione condizionale, davanti al gup di Venezia David Calabria. All'uomo è stata comminata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente per due anni.

L'incidente, nel quale era morto Diego Gobbo, di San Stino di Livenza, risale al 18 ottobre 2019. Erano circa le 19.30 ed è avvenuto in via Pra’ di Levada, tratto della Strada Provinciale 57, nel territorio comunale di Ceggia. Le drammatiche fasi dello scontro sono state ricostruite attraverso una perizia. L’indagato, alla guida di una Hyundai Tucson, “dopo aver effettuato l’inversione di marcia nello spiazzo antistante il civico 656, situato sul lato sinistro, si reinseriva in carreggiata con manovra in retromarcia che lo portava dapprima a impegnare la corsia opposta dalla quale, ripreso il movimento, si immetteva diagonalmente nella corsia di marcia in direzione Torre di Mosto, nonostante nella stessa corsia stesse sopraggiungendo la Renault Scenic condotta da Gobbo, ed entrando quindi in collisione con quest’ultima” come scrive il pm Roberto Terzo, sulla scorta della perizia tecnica.

In seguito al violento impatto la macchina della vittima è stata deviata verso destra e scagliata fuori strada, finendo rovesciata nel fossato laterale. Gobbo è stato estratto ancora cosciente dall’abitacolo, ma è morto poco dopo all’ospedale di San Donà, dov’era stato trasportato, in seguito ai gravi politraumi riportati. La moglie Faustina, i tre figli, gli anziani genitori e le due sorelle di Diego Gobbo, che abitava con la sua famiglia nella frazione di Biverone e che era molto conosciuto a San Stino di Livenza, anche per il suo lavoro di pescivendolo, attraverso Studio3A sono già stati risarciti per la perdita subita.