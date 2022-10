Taxi acqueo contro un pontile, feriti sei turisti e il conducente

Incidente in laguna sabato sera. Un taxi acqueo con sei turisti russi a bordo è finito addosso a un pontile sull'isola di San Servolo. Il mezzo privato era partito prima di mezzanotte dal Lido per raggiungere San Marco, ma durante il percorso avrebbe avuto un'avaria, un guasto al motore che può aver provocato l'impatto contro il pontile sull'isola durante il percorso.

Nell'urto tutti i passeggeri sono rimasti feriti, compreso il conducente, non in maniera grave. Sulle cause dello schianto stanno lavorando le forze dell'ordine, in particolare la Capitaneria di porto. Nell'incidente nautico il taxi ha riportato danni ingenti, specie a prua, mentre i sei clienti soccorsi dal Suem arrivato in idroambulanza sul posto sono stati trasferiti al Pronto soccorso dell'ospedale Civile, per essere curati e visitati. Nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze, tanto che dopo le medicazioni i turisti sono stati dimessi. Solo una donna è stata ricoverata ed è uscita dall'ospedale lunedì mattina con una frattura. Il pontile contro cui si è schiantato il taxi non ha riportato danni tali da richiedere un intervento di riparazione.