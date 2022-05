Incidente sul lavoro: operaio cade, elitrasportato all'ospedale

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito a causa di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, lunedì 9 maggio, nella zona della Fossetta a Chioggia.

Il 50enne, originario di Piove di Sacco (Padova) e che lavora come operaio, stava effettuando alcuni interventi in un cantiere quando, per cause ancora al vaglio dei tecnici dello Spisal, sarebbe caduto. La dinamica non è ancora stata chiarita. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi.

Sul posto è atterrato l'elicottero del Suem e gli operatori, dopo averlo stabilizzato, lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale Dell'Angelo di Mestre. L'uomo si trova attualmente ricoverato a causa di un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità.