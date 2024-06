Operaio cade e batte la testa e dopo una notte all'ospedale perde la vita

Islam Miah, operaio della Sait, per la coibentazione delle navi alla Fincantieri di Marghera, ha detto: «Mi sento male», mentre lunedì sera lavorava sopra un trabattello, piccola impalcatura a un'altezza di un metro, poi è caduto a terra e non si è più ripreso. Soccorso e ricoverato all'ospedale di Mestre in serata, è rimasto ricoverato nella notte e verso l'ora di pranzo in tarda mattinata oggi, martedì 25 giugno, ha perso la vita. Miah, poco più che trentenne, è bengalese e lavora da qualche anno alla Sait, dove sono confluiti gli addetti della società precedente, la Isolfin, in appalto per la Fincantieri. Un trauma alla testa, all'origine della caduta, da un'altezza non importante da cui però l'uomo non è riuscito a proteggersi, forse per un colpo di caldo o un malore che l'ha portato a perdere l'equilibrio.

Il sindacato e la Camera del Lavoro

I colleghi hanno provato ad aiutarlo. Poi i soccorsi del Suem e le forze dell'ordine in funzione ispettiva hanno transennato e provveduto alle indagini per la ricostruzione di quanto accaduto. Mihai abitava a Mestre, non viveva con la famiglia che è rimasta in Bangladesh, condivideva l'abitazione con altri operai connazionali. Sono circa 200 quelli che lavorano nella Sait, per la maggior parte stranieri, un centinaio di loro iscritti al sindacato Filctem della Cgil di Venezia. «Non sappiamo ancora di preciso gli avvenimenti, sta di fatto che troppe sono le morti nei luoghi di lavoro - fa sapere il sindacato - cercheremo di comprendere se vi sono delle responsabilità, che vanno oltre a quelle che sembrano essere le prime indiscrezioni su un possibile malore del lavoratore».

La mobilitazione

Numerosi in questo periodo gli incidenti. «Troppe le persone che non tornano a casa dai propri cari - continua la sigla con la Camera del Lavoro - Riteniamo sia indispensabile che si rafforzi ogni sistema utile a evitare tali sciagure. La salute e la sicurezza devono essere al primo posto, sopra ogni cosa. Nei prossimi giorni si farà chiarezza sull’accaduto, riservandoci iniziative più importanti. Dichiariamo 2 ore di sciopero all’inizio turno di domani, mercoledì 26 luglio, in segno di solidarietà e vicinanza ai famigliari e in ricordo del lavoratore deceduto con un presidio davanti alla portineria di Fincantieri».

La testimonianza

Un parente che si trova in Italia, afferma: «Non sappiamo cosa sia accaduto, da quello che sappiamo per molto tempo è rimasto a terra prima che fosse soccorso: è successo alle 20 e lui è stato ricoverato alle 22. Ci rivolgeremo a un legale per capire se c'è stata negligenza da parte di qualcuno». Mihai lascia due figli di otto e due anni e mezzo e la moglie, che sono rimasti in Bangladesh, mentre l'operaio era arrivato in Italia nel 2008 per lavorare e mantenere la famiglia.