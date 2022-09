Incidente sul lavoro, stagista resta intrappolato e perde la vita

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di venerdì, verso le 17, appena prima dell'orario di chiusura della Bc Service, ditta di Noventa di Piave. Un giovane operario che si trovava ad operare azienda con uno stage scolastico, ha perso la vita. Il 18enne, studente di un istituto di Portogruaro, era in servizio nell'impresa per acquisire i crediti con l'esperienza sul lavoro e raccogliere dati per la tesi di diploma. Sarebbe rimasto colpito da una barra metallica caduta da un cavalletto.

Sul posto i soccorsi del Suem, i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave, lo Spisal e anche i vigili del fuoco.