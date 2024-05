Incidente sul lavoro, operaio cade da una scala in cantiere: prognosi riservata

È caduto da una scala in cantiere, da un'altezza non importante. Ha però subito traumi ossei seri e conseguenze agli organi interni. Ricoverato all'Angelo, un operaio che stava lavorando a Martellago lunedì mattina, verso le 11 è stato portato al Pronto soccorso dell'Angelo ed è andato subito in sala operatoria per un intervento di stabilizzazione. Tutto è successo quando il lavoratore è caduto dalla scala. Colleghi e responsabili hanno dato l'allarme: le sue condizioni sono apparse subito serie.

L'incidente sul lavoro è accaduto verso le 10.45 e l'operaio, M.D., un 46enne del posto, ora è ricoverato in condizioni gravi. Dopo l'intervento chirurgico è stata valutata dai medici una prognosi riservata. La caduta dall'alto, su cui indagano gli operatori dello Spisal dell'Usl 3, con i rilievi e le testimonianze raccolte in cantiere, punta a far luce sulla dinamica e il rispetto delle regole sulla sicurezza nel posto di lavoro. Si tratta di capire come l'uomo sia precipitato nel vuoto prima di arrivare a terra procurandosi ferite serie: traumi ossei, alla testa e all'addome. Controlli a tutto campo per l'impresa da parte degli ispettori, riguardo al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza e corretta esecuzione da parte del personale.