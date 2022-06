Grave incidente sul lavoro per un operaio: braccio danneggiato da un rullo a tamburo

Oggi, poco prima delle 13, un operaio ha riportato ferite a un braccio a causa di un incidente sul lavoro. L'episodio si è verificato durante una lavorazione all'interno dell'area della società Metalrecycling, che si trova all'interno dell'ecodistretto di Fusina.

L'incidente ha coinvolto un uomo senegalese di 40 anni, dipendente della ditta Ecosorting Venice. Durante le operazioni di pulizia di un rullo a tamburo utilizzato per il metallo, l'operaio ha infilato il braccio destro tra il nastro e il tamburo. Secondo una prima ricostruzione, sembra che non abbia però rispettato le procedure di sicurezza che prevedono che questa operazione venga fatta solo quando la macchina è spenta e le chiavi di accensione disinserite e in possesso dello stesso che esegue la pulizia.

Un operaio del turno successivo ha quindi avviato la macchina, senza immaginare che il collega stesse lavorando tra i rulli. Il tamburo si è messo in movimento e ha danneggiato il il braccio destro dell'operaio. Sul posto è intervenuto il 118, che ha portato il ferito all'ospedale. È in corso un sopralluogo da parte dello Spisal, che sta cercando di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell'incidente è che accerterà eventuali responsabilità.