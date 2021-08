Parzialmente schiacciato da un macchinario, operaio all'ospedale

Un uomo di Mira è rimasto gravemente ferito in un'azienda di Selvazzano Dentro

Un operaio 53enne di Mira è stato portato all'ospedale in seguito a un incidente sul lavoro di cui è rimasto vittima oggi, 30 agosto. L'uomo stava lavorando nella sede di un'azienda di Selvazzano Dentro (Padova) quando, durante le operazioni di spostamento di un macchinario pesante, è rimasto parzialmente schiacciato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno estratto e affidato alle cure dei sanitari del suem 118. L'uomo, che avrebbe riportato gravi lesioni ad una gamba, è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale. Non è in pericolo di vita, ma la prognosi è riservata. Per effettuare le indagini sono arrivati i carabinieri della stazione di Mestrino assieme al personale dello Spisal.

L'articolo originale su PadovaOggi.