Cade dall'alto mentre fa lavori, grave sessantenne

Cade dall'alto e riporta ferite gravi. Ha rischiato lunedì in mattinata un uomo di oltre sessant'anni precipitato da un'altezza di oltre 5 metri mentre stava facendo dei lavori, probabilmente in casa, in via Trento a Zianigo di Mirano. Centralizzato dopo l'allarme in codice rosso all'ospedale di Mestre le sue condizioni sono apparse serie. Oltre al Suem, l'Usl 3 ha allertato anche lo Spisal per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro affinché venissero fatti tutti gli approfondimenti su quanto successo.

Le cadute dall'alto sono una delle cause principali d'incidenti gravi e mortali mentre si lavora, durante le manutenzioni sui tetti, nei cantieri e sulle impalcature, nel corso di sopralluoghi ad alta quota o in occasione delle potature delle piante ad alto fusto. Sotto accusa talvolta il mancato utilizzo o l'uso non corretto dei dispositivi di protezione.