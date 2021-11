Grossa trave finisce su un muretto, che poi crolla su un operaio: 45enne elitrasportato all'Angelo

La dinamica non è ancora chiara, ma sembra che ci sia stato un "effetto domino" alla base di un grave incidente sul lavoro successo questa mattina alla Zignago di Fossalta di Portogruaro. Una trave molto pesante, del peso di 3 o 4 tonnellate almeno, sarebbe finita su un muretto, a sua volta crollato addosso ad un operario di 45 anni, che sarebbe rimasto seriamente ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, mentre i sanitari del Suem 118 hanno preso in cura l'uomo, che lamentava forti dolori alla schiena. Stabilizzato, è stato elitrasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre per un probabile trauma toracico e vertebrale. I medici, per il momento, escludono la presenza di emorragie interne. Sono in corso gli accertamenti da parte degli ispettori dello Spisal, mentre i carabinieri della locale stazione si stanno occupando delle necessarie operazioni di sicurezza.