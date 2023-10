Incidente bus Mestre: tutti i dubbi sul guardrail, cosa sappiamo finora

Si lavora per dare un nome alle vittime non ancora identificate, negli ospedali i medici tentano il tutto per tutto per salvare i feriti, ma si cerca anche di dare un perché alla tragedia che si è compiuta a Mestre ieri, 3 ottobre.

Poco prima delle 20 un pullman che stava percorrendo il cavalcavia della bretella che porta verso Marghera e l'autostrada A4 ha sfondato il guardrail precipitando vicino ai binari della stazione. Il mezzo si è capovolto ed è rimasto "schiacciato", poi ha preso fuoco. Il bilancio definitivo è di 21 morti (tra loro anche bambini) e 15 feriti (almeno quattro in condizioni molto gravi). Le indagini capire cosa è accaduto sono partite immediatamente, in parallelo ai soccorsi. Un malore dell'autista? Una manovra azzardata? C'è anche un altro dubbio, pesantissimo. Il guardrail era adeguato? In un tratto mancava proprio per consentire l'attraversamento pedonale. Con una barriera migliore la strage si sarebbe evitata? Tutte domande che ancora non hanno una risposta.

Partiamo dall'evidenza: sull'asfalto non ci sono segni di frenata. Dalle immagini delle telecamere comunali si vede il pullman con a bordo 35 turisti procedere a una velocità non elevata e poi sbandare verso destra. Non ci sono state collisioni con altri mezzi. Sappiamo poi che il mezzo precipitato è un bus elettrico, di ultima generazione, acquistato dalla ditta un anno fa e dotato di sistemi di sicurezza e registrazione del percorso. La scatola nera è stata acquisita e potrà fare emergere elementi fondamentali per ricostruire l'accaduto. Altro dato certo: a bordo del bus precipitato non c'e' stato un incendio prima dell'incidente, come confermato dal procuratore di Venezia, Bruno Cherchi.

L'ipotesi manovra azzardata è scartata da chi conosceva l'autista Alberto Rizzotto. Viene definito "molto coscienzioso" dai colleghi e da Massimo Fiorese, l'ad di La Linea, l'azienda di trasporto che svolgeva il servizio dedicato ai turisti tra il camping di Marghera e Venezia. Fiorese esclude un colpo di sonno: "Aveva iniziato il turno due ore prima". Rizzotto inoltre effettuava come tutti gli autisti controlli medici accurati ogni anno. "È un incidente veramente inspiegabile - rileva Fiorese - perché è avvenuto in un'area urbana, ha coinvolto un pullman elettrico nuovo e la velocità in quel momento era bassissima". Per Fiorese l'unica ipotesi plausibile resta il malore dell'autista.

Tutti i dubbi sul guardrail

Come riporta Today.it, un altro elemento importante è dato dalle condizioni della strada, delle barriere in particolare. Il mezzo ha sfondato il guardrail e la seconda barriera in metallo che delimita il passaggio pedonale. "Le immagini dei filmati che abbiamo visto mostrano il pullman che si appoggia al guardrail che è quasi una ringhiera", dice all'Ansa lo stesso Fiorese. Le foto recenti mostrano in effetti una protezione bassa e arrugginita in più punti.

"Nel progetto da oltre 6 milioni di euro di rifacimento del cavalcavia erano compresi anche un nuovo guardrail e la modifica del parapetto", interviene l'assessore comunale di Venezia ai Trasporti Renato Boraso.

"O è un malore o è una dinamica legata al momento di grande traffico. Da quello che ho visto era un momento di grandissimo traffico", aggiunge Boraso. Si vede che "c'è stato un affiancamento. Io mi sono fatto un'idea del traffico, speriamo che la procura capisca bene cos'è successo", aggiunge precisando però di non avere le competenze per comprendere cosa abbia determinato l'incidente.

La strada sul cavalcavia è a doppia corsia, ma a causa dei lavori in corso in un punto precedente a quello dell'incidente il traffico era ridotto solo su una. Il restringimento però "c'è molto prima" del punto in cui il pullman è precipitato, ovvero quello della "discesa, tutto dritto", spiega Boraso. Al momento dell'incidente - dice - "il bus viaggiava a destra, lungo un rettilineo. La velocità era bassa", sia a causa del traffico, sia perché "in questa zona non puoi correre".

"Le indagini dovranno accertare le cause che hanno portato all'incidente, ovvero un malore dell'autista o un problema tecnico", dice l'avvocato Domenico Musicco, presidente della'associazione Vittime incidenti stradali sul lavoro e malasanità. "Si deve, tuttavia, già osservare che poco o nulla era stato fatto per prevenirlo - continua Musicco - mi riferisco al guardrail sfondato dal mezzo, che già ad prima vista appare di tipo 'vecchio' e comunque totalmente inidoneo a garantire la sicurezza su un tratto di strada pericoloso come quello. Si tratta infatti di un viadotto di grande percorrenza. Questo aspetto è già sicuramente al vaglio degli inquirenti e sarà oggetto di consulenze". "A dieci anni dalla tragedia di Avellino - conclude il penalista -, dove morirono quaranta persone a bordo di un pullman precipitato dal viadotto Acqualonga, ci troviamo così di nuovo a piangere oltre venti morti per protezioni vecchie e inadeguate".

Il prefetto: "Basta voci infondate"

"Girano voci infondate sull'incidente, i fatti sono che dobbiamo osservare ciò che la magistratura sta facendo. L'intera vicenda, dal punto di vista di polizia giudiziaria, è di competenza della procura. Per il momento non si può escludere nulla e sulla dinamica non ci sono novità. Sono in corso accertamenti capillari", ha sottolineato il prefetto di Venezia, Michele Di Bari.

"Il centro coordinamento soccorsi ha aggiunto - ha avuto contatti con i consolati dei Paesi di provenienza di vittime e feriti, ma notizie ufficiali saranno date esclusivamente dalla sala situazioni del ministero dell'Interno".