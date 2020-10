Scivola in montagna e ruzzola per 200 metri, escursionista gravissimo

I suoi amici lo hanno perso di vista, lo hanno cercato ma non hanno trovato sue impronte. Perciò hanno chiamato i soccorsi che, poco dopo, lo hanno individuato: era scivolato, ruzzolando per circa duecento metri. Un escursionista di 50 anni di Martellago è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Belluno dopo un incidente in montagna.

Tutto è accaduto sabato nel primo pomeriggio. Intorno alle 14 il 118 è stato allertato da due escursionisti che avevano perso l'amico 50enne in Valle di San Lucano e non riuscivano più a trovarlo. I tre si trovavano tra Forcella Caoz e Malga Pape quando, dopo essersi fermati assieme, lui era andato avanti da solo distanziandoli. Arrivati in un tratto innevato senza vedere le sue impronte, i compagni si sono preoccupati e, non essendoci copertura telefonica, si sono affrettati verso località Pont per dare l'allarme.

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è subito volato sul posto e durante la ricognizione lungo le creste è stato notato un oggetto all'inizio di un canale. L'eliambulanza ha quindi iniziato a scendere lungo la stretta valle, fino a scorgere il corpo dell'uomo, ruzzolato per circa 200 metri. Dopo aver sbarcato con il verricello equipe medica e tecnico di elisoccorso, l'elicottero è sceso in Valle di San Lucano e ha imbarcato due tecnici del Soccorso alpino di Agordo in supporto alle operazioni. All'infortunato, che presentava un possibile gravissimo politrauma, sono state prestate le prime cure urgenti. Imbarellato, è stato issato a bordo con il verricello e trasportato all'ospedale di Belluno da dove è stato poi trasferito a Treviso.