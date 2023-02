Mascareta urtata da un taxi si spezza, due regatanti ferite

Mascareta tamponata tra Murano e le Vignole da un taxi acqueo: la piccola imbarcazione tipo sandolo di colore rosa fosforescente, martedì mattina verso le 8.30 è stata urtata da dietro e si è rotta rovesciandosi con due giovani regatanti che si stavano allenando a bordo. Le donne, che hanno riportato diverse botte e sono rimaste immerse nell'acqua gelida per diversi minuti, sono state soccorse e portate all'ospedale.

Non sono in pericolo di vita. L'imbarcazione invece è rimasta distrutta dall'impatto contro il mezzo di trasporto privato. L'incidente, che in base alle prime notizie sarebbe accaduto perché il conducente del taxi, abbagliato dal riflesso del sole non avrebbe visto la mascareta in tempo per evitarla, è avvenuto con una dinamica in corso di ricostruzione da parte della polizia locale di Venezia.

I soccorsi che hanno recuperato le due regatanti finite nell'acqua gelida, sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale Civile per gli accertamenti sanitari. Medicate, sono state tenute in osservazione e quindi dimesse, entrambe con una prognosi di alcuni giorni. L'imbarcazione è stata recuperata dai vigili del fuoco.