Incidente nautico, in tre sbalzati fuori dal barchino dopo un urto con la bricola

Incidente nautico venerdì verso le 22 in laguna. I vigili del fuoco sono arrivati a Cannaregio poco dopo perché allertati per un’imbarcazione finita contro una bricola nella zona dell’ex macello: tre persone sono state sbalzate fuori dal mezzo, sono finite in acqua e sono rimaste ferite.

I pompieri accorsi con un’autopompa lagunare, hanno recuperato insieme al personale del Suem uno dei passeggeri che era ancora in acqua, subito preso in cura dai sanitari, mentre un altro si trovava già in ambulanza e un terzo è stato recuperato prima dell’arrivo dei soccorsi da una imbarcazione di passaggio. I tre feriti di cui due in maniera più grave sono stati trasferiti all'ospedale civile. Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco e il Nucleo natanti della polizia locale per ricostruire la dinamica dello scontro. Alle 23 agenti e vigili del fuoco erano ancora sul posto per la messa in sicurezza e le indagini.