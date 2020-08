Scontro fra barchino e mezzo Actv all'Arsenale, 4 in acqua: recuperati

Incidente nautico poco prima delle 21 di domenica sera vicino all'Arsenale, tra un barchino con 4 passeggeri a bordo e un mezzo dell'Actv. Le persone sono finite in acqua e sono state recuperate dal mezzo pubblico, risultano tutte ferite: due in maniera più seria, portate all'ospedale dell'Angelo di Mestre, le altre, meno gravi, condotte al Civile di Venezia. Sul posto 4 partenze dei vigili del fuoco, due autopompe lagunari, una barca da marittima e i sommozzatori anche per il recupero del barchino, oltre alla capitaneria di porto di Venezia.

