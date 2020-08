Barchino contro una bricola: almeno un ferito grave

Incidente nautico nel pomeriggio di mercoledì, verso le 16.45, nel canale di San Giuliano. Un barchino con tre uomini a bordo è finito contro una bricola. Due di loro sono rimasti feriti: uno in codice rosso e un altro in maniera meno grave entrambi di mezza età. Entrambi sono finiti in acqua e sono stati recuperati da una barca di passaggio. Subito dopo sono giunte sul luogo dell'incidente due autopompe lagunari dei vigili del fuoco e i feriti, recuperati, sono stati portati a bordo delle imbracazioni dei vigili del fuoco fino all'arrivo di 2 idroambulanze del 118 per la loro presa in carico. Sul posto anche i vigili urbani e la polizia di Stato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.