Barchino rovesciato in bacino San Marco, due uomini messi in salvo

È successo domenica pomeriggio verso le 16. Non è chiara la dinamica dell'accaduto ma un barchino si è rovesciato in bacino San Marco e le volanti della polizia di Stato sono state allertate per prestare soccorso a due naufraghi finiti in acqua. Non sarebbero gravi le loro condizioni. Sono stati assistiti dal personale dell'Actv che in quel momento si trovava in servizio a bordo della linea 5.1, all'altezza di punta della Dogana, che hanno avvisato le forze dell'ordine.

Il motoscafo Actv è stato liberato dopo poco dalla polizia di stato e ha ripreso il suo servizio di linea. I due uomini sono stati trasferiti all'ospedale Civile di Venezia dagli agenti delle volanti lagunari e vengono tenuti sotto osservazione per verificare il loro stato di salute. Sul posto anche un mezzo dell'Alilaguna. I vigili del fuoco sono all'opera per recuperare il natante rovesciato, un motore 40 cavalli, allo scopo di comprendere la dinamica del fatto. Potrebbe essersi trattato di un'onda anomala ma è tutto in fase di ricostruzione, anche attraverso il recupero del mezzo affondato.