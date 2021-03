Barca fuori controllo, pilota ferito alla testa

La barca ha improvvisamente perso il controllo e il pilota è scivolato, procurandosi una grossa ferita alla testa. Un equipaggio della guardia di finanza che si trovava in zona fortunatamente è riuscito a intervenire evitando il peggio. L'incidente nautico si è verificato martedì intorno alle 18 tra il canale delle Scoasse e il canale Santo Spirito.

I finanzieri hanno notato la barca, di piccole dimensioni, evoluire in una zona di basso fondale, nelle vicinanze del canale di santo spirito. Immediatamente, si sono diretti in zona. A prima vista il natante presentava un evidente danno da collisione nella parte prodiera e tracce di sangue ovunque mentre il conducente, unica persona presente a bordo, aveva la testa e il volto completamente insanguinati. L’equipaggio della finanza si è perciò adoperato per poter frenare la corsa incontrollata della barca e verificare le condizioni fisiche del pilota.

Una volta assicurato il natante a pacchetto con il motoscafo, il conducente, D.C., di Malamocco, è apparso in stato confusionale e non ricordava nulla di ciò che fosse accaduto. Aveva una lunga lacerazione sulla testa. I militari hanno allertato immediatamente il 118 e contemporanemaente sono riusciti a ridurre la fuoriuscita di sangue dalla ferita utilizzando i dispositivi medici presenti nella cassetta di pronto soccorso. D.C. è stato trasportato all'ospedale di Venezia, mentre la barca è stata recuperata dai vigili del fuoco.

