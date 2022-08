Marito e moglie in barca contro una bricola, sbalzati in acqua e colpiti dalle eliche

Incidente nautico verso le 17 di sabato pomeriggio lungo il canale Novissimo a Conche di Codevigo, vicino a Valli di Chioggia. Feriti dalle eliche della loro barca, dopo essere stati sbalzati in acqua, sono stati marito e moglie di Pianiga. Entrambi elitrasportati all'ospedale, lui a Mestre e lei a Padova, sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Sul posto dopo l'incidente a soccorrerli sono atterrati due elicotteri, cosa che inizialmente aveva fatto pensare al peggio riguardo alle loro condizioni.

Tutto è successo quando il motoscafo sul quale viaggiavano, lasciandosi alle spalle il tratto padovano del corso d'acqua a Conche, è finito contro una bricola. Per l'urto violento marito e moglie sono stati scaraventati in acqua mentre la barca è finita con la prua sopra i pali in legno che delimitano il canale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Chioggia con un’autopompa lagunare. Da Piove di Sacco intanto erano partiti i pompieri con il gommone mentre l'elicottero Drago 71 caricava i sommozzatori e il nucleo di Vicenza.

Si era temuta la necessità di dover scandagliare il corso d'acqua, difficile da percorrere con imbarcazioni di dimensioni più grandi a causa del basso fondale. Marito e moglie, entrambi sulla cinquantina, sono stati ricovrati separatamente. Lui, dopo l'arrivo all'Angelo era atteso in sala operatoria dagli specialisti dell'equipe intervenuti per le ferite multiple alle gambe, non particolarmente profonde.