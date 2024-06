S'incastra nel fango mentre lavora in laguna, soccorsi a un operaio

Allerta per un incidente sul lavoro oggi, lunedì mattina 17 giugno, proprio sullo specchio d'acqua della laguna media, di fronte a Punta San Giuliano. Le associazioni remiere con Paolo Cuman sono state tra le prime a vedere dai cantieri accanto al ponte della Libertà un elicottero dei vigili del fuoco avanzare verso la chiatta di una ditta che lavora in laguna, per prestare soccorso a un lavoratore che sembrava essere rimasto incastrato dentro al fango. Hanno immaginato fosse successo qualcosa di grave, vedendo il Suem.

L'operaio è salvo. Non è in pericolo di vita, stando alle prime verifiche. Stava camminando sui fanghi del fondale lagunare quando è sprofondato all'improvviso inabissandosi: è scattato l'allarme. L'uomo, in base alle prime verifiche, è riuscito a rimanere fuori con la parte alta del corpo e la testa aiutandosi da solo, poi è stato recuperato e messo in salvo dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dal Suem. Era riuscito a mantenere busto e capo liberi, per lui quindi non ci sarebber state conseguenze gravi, in base ai primi accertamenti della ditta affidataria delle opere che è la Boscolo Bielo.

I vigili del fuoco avevano attivato l'elicottero per trasferire i soccorritori che una volta in zona hanno messo l'operaio al sicuro, estraendolo dai fondali, mentre l'idroambulanza del Suem era partita dal Civile. Poi il Suem con il mezzo terrestre ha portato al Pronto soccorso l'operatore della chiatta, cosciente, per tutti gli accertamenti sullo stato di salute.