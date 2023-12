Altin, Egli e Giulia, morti per annegamento

Altin, Egli e Giulia sono morti annegati nelle acque gelide del fiume Reghena. Non è stato lo schianto della Bmw contro il guardrail a causarne il decesso, alle 3 e mezza della notte di venerdì in Borgo Sant'Agnese a Portogruaro. I due fidanzati Altin Hoti e Giulia Di Tillio, di ventidue e ventuno anni, e l'amico Egli Gjeci, ventenne, hanno perso la vita perché l'auto è finita in acqua. L'esito arriva dall'autopsia del medico legale, Antonello Cirnelli, nell'ambito dell'indagine avviata dal pm Federico Baldo della Procura di Pordenone sulla tragedia dell'Immacolata.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Tra venerdì e sabato il ponte sul Reghena si è riempito di fiori: un via vai di amici, compagni di scuola e compaesani con lo sguardo fisso sull'acqua che in pochi istanti ha inghiottito i ventenni, cancellando le loro vite. Per la famiglie sono momenti drammatici, insostenibili. Alla ricerca della verità per ricostruire cosa sia successo prima dell'incidente e dopo la caduta della Bmw in acqua lavorano i carabinieri della Compagnia di Portogruaro. Al vaglio la velocità, che era sostenuta al passaggio tra viale Venezia e Borgo Sant'Agnese, come confermano le immagini. Difficile stabilire a quanti chilometri orari corresse l'auto guidata da Altin, lo stabilirà di preciso la perizia tenuto conto di tutte le variabili, dalle condizioni delle gomme, allo stato dei freni, ecc. Sull'asfalto i segni di frenata testimonierebbero la correzione di manovra che Hoti ha fatto dopo aver preso la curva a forte velocità. A quel punto l'auto ha smarrito la direzione e nonostante la compensazione era tardi: sfondata la barriera a destra è volata sopra il dislivello dell'asfalto e poi si è rovesciata sul muretto del fiume finendo immersa nelle acque a cominciare dalla parte posteriore. Nessuno dei tre, Egli e Giulia di Portogruaro, e Altin di Concordia Sagittaria, ha riportato traumi sul corpo dice l'esame sulle salme.

Vigili del fuoco, carabinieri e sommozzatori hanno trovato i giovani senza vita ammassati, spostati dai sedili in quanto liberi dalle cinture di sicurezza, e questo è un altro punto su cui si concentrano le indagini dei carabinieri di Portogruaro. È dubbio che le abbiano tolte nel tentativo di lottare per aprire un varco nei finestrini e riemergere. Appare più probabile che nel giro di pochissimo tempo abbiano bevuto l'acqua del fiume, annegando a una profondità di circa due-tre metri. Sullo stato del guardrail, divelto dall'auto in corsa, non risultano indagini aperte.