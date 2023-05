Schianto tra due auto e un camper in Romea, traffico bloccato e 5 feriti

Frontale con due auto e un camper coinvolti mercoledì pomeriggio e traffico della Romea in tilt, con 5 persone ferite, non in pericolo di vita. L'incidente è successo verso le 15 a Campagna Lupia e ha causato quasi dieci chilometri di coda nei due sensi di marcia almeno fino alle 17, quando la polizia locale dell'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta ha riaperto una carreggiata con il senso unico alternato.

Le tre ambulanze hanno assistito entrambi i conducenti delle auto, una passeggera del camper, che è stata ricoverata all'ospedale di Dolo, e altri due viaggiatori. Sono tutte persone della provincia di Venezia, che hanno subito nell'impatto contusioni, botte e fratture oltre allo choc dello schianto. La polizia locale dell'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta deve ancora sentire dei testimoni per la ricostruzione dello schianto. Dalle prime verifiche uno dei tre veicoli, diretto a Ravenna, non era nella sua corsia al momento del frontale in cui sono rimaste coinvolte due macchine che andavano da Chioggia verso Venezia e il camper che viaggiava in senso opposto. Nell'urto uno dei mezzi, dopo aver ruotato su se stesso, è finito addosso a quello che lo precedeva. Ampia l'area coinvolta: con parti dei veicoli distrutti a terra lungo diverso metri di carreggiata. E i disagi sono stati pesanti per la viabilità. Per consentire agli autobus Arriva Veneto di poter fare il servizio di linea è stato attivato per la prima volta il Piano Emergenza Romea, attivato qualche mese fa tra la Città metropolitana di Venezia e Arriva Veneto del trasporto pubblico locale, che ha permesso, attraverso la deviazione di sei pullman su percorsi interni per evitare il blocco del traffico, di garantire il servizio di linea. Con la polizia locale della Riviera hanno lavorato i carabinieri in supporto per la gestione del traffico, intanto, verso le 17 la polizia locale ha potuto riaprire parte della circolazione con il senso unico alternato.