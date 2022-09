Ragazzina investita davanti alla scuola, trasferita in elicottero a Treviso

Una studentessa delle medie di Cinto Caomaggiore è rimasta investita mercoledì, verso le 13, mentre usciva dall'Istituto Ippolito Nievo di via Torino per tornare a casa. La macchina che l'ha travolta non l'avrebbe vista in tempo per evitare l'impatto. La studentessa, soccorsa dal 118 allertato dalle persone che erano sul posto, è stata poi trasferita all'ospedale di Treviso da un elicottero del Suem che i sanitari hanno richiesto. Atterrato ai campi sportivi, poco distante dal comprensivo, l'elisoccorso ha caricato la 12enne portandola verso l'ospedale della Marca.

L'incidente è successo proprio fuori dall'Istituto comprensivo che la ragazzina frequenta. Sul posto c'erano dei testimoni e, da quanto si è appreso, l'auto che passando davanti alla scuola è andata addosso alla 12enne, che stava attraversando la strada, avrebbe avuto la visuale coperta da un altro veicolo che si era messo in sosta sull'area delle strisce pedonali. La prognosi sulle condizioni di salute è al momento è riservata. I carabinieri, sul posto per i rilievi e la ricostruzione del fatto, stanno sentendo le persone che erano lì quando è avvenuto l'investimento. Il conducente dell'auto che non ha visto la dodicenne è un anziano del posto.