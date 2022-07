Prima lo schianto, poi il volo sul tetto dell'auto: salvo per miracolo un motociclista

Vola sul tetto di un'auto dopo lo schianto. Sfiorata la tragedia oggi, 2 luglio alle 9.45 in via Noventana a Noventa Padovana all'altezza dell'incrocio con via Zocco. Per cause ora al vaglio della polizia locale si sono scontrate una Peugeot 2008 condotta da una donna, A.B. di 36 anni del posto e una Harley-Davidson con in sella M.T. di 39 anni di Mira.

L'auto stava procedendo da Ponte di Brenta e doveva curvare a sinistra in via Zocco, la moto arrivava dal Veneziano. Forse per una mancata precedenza il conducente della Harley-Davidson ha colpito violentemente il fianco sinistro della vettura. Nell'impatto il trentanovenne è stato disarcionato ed è volato dritto sul tetto della Peugeot. L'incidente è avvenuto davanti agli occhi di numerosi testimoni. Immediato l'allarme ai soccorritori. Sul posto oltre alla Polizia locale, coadiuvata dai carabinieri per la viabilità, sono arrivati i Vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono definite rassicuranti. I pompieri invece hanno lavorato per mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti. La viabilità è tornata scorrevole dopo le 11.