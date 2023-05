Auto contromano sulla A27 finisce contro altri due veicoli: un morto e due feriti

Sono ancora poco chiari i contorni dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 7 maggio, lungo l'autostrada A27 tra i caselli di Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, in direzione di Venezia. In base alle prime informazioni raccolte un'auto che procedeva contromano è finita per scontarsi con altri due mezzi. Il bilancio parla di una vittima, S.B., 67enne di Treviso, l'automobilista alla guida di questo mezzo, e di due feriti, sembrerebbe non gravi, tra cui una donna, N.Y., 52 anni e un uomo di 41 anni, R.G., veneziano. Intervenuti sul posto Suem 118 con albulanza ed elicottero, vigili del fuoco e polizia stradale. Si sono verificati rallentamenti al traffico veicolare: la A27 non è stata chiusa in quel tratto ma il traffico è stato limitato a lungo ad una sola corsia di marcia. Con la vittima di questo incidente il bilancio dall'inizio del 2023 è di 17 persone decedute sulle strade della provincia.

A27 VENEZIA - BELLUNO Vittorio Veneto - Coda (dal km 55 - Direzione: Venezia). Coda di 1 km tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto sud per incidente Entrata consigliata verso Venezia: Vittorio Veneto sud. Uscita consigliata provenendo da Belluno: Vittorio Veneto Nord. (7 maggio 2023, 18:37): così scrive Autostrade per l'Italia.