Tamponamento tra camion in autostrada, un morto e un ferito

Un grave incidente sull'autostrada A4 ha causato un morto e un ferito. Lo schianto - un tamponamento a catena, in base alle prime informazioni - si è verificato poco dopo le 17 di oggi, 13 dicembre, nel tratto tra Cessalto e San Stino, in direzione Trieste. Risultano coinvolti cinque mezzi pesanti. Uno di questi, a causa dell'impatto, è fuoriuscito dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale assieme ai vigili del fuoco, ai mezzi del 118 e al personale di Autostrade Alto Adriatico, società che gestisce l'autostrada. Al momento dell’incidente erano segnalate code tra Meolo-Roncade e il bivio di Portogruaro per traffico intenso. Per consentire l’arrivo dei soccorsi ed evitare ulteriori code, la concessionaria ha chiuso provvisoriamente gli ingressi agli svincoli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste, quindi il tratto tra San Donà e San Stino.

Il traffico proveniente da Venezia è attualmente reindirizzato sulla A27/A28. Vista la complessità delle operazioni e il loro inevitabile protrarsi, è stato annullato il cantiere previsto a partire dalle 20 di questa sera sulla A28 nel tratto tra gli svincoli di Cimpello e Sesto al Reghena (direzione Portogruaro) per la posa di tre portali segnaletici.