Incidente tra 3 camion in A4, camionista tra le lamiere. Chiuso tratto San Stino-Portogruaro

Tamponamento fra 3 mezzi pesanti nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 4 settembre, sulla A4 fra San Stino e Portogruaro. Sul posto il personale di Autovie Venete, la polizia stradale e i vigili del fuoco, cui è spettato il compito di liberare uno degli autisti incastrato fra le lamiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo, lo svincolo di San Stino è stato chiuso, così come il tratto San Stino - Portogruaro in direzione Trieste. Si registrano code e rallentamenti su tutto il tratto a causa del forte traffico che, soprattutto in tarda serata caratterizza i venerdì estivi. Attualmente gli ausiliari al traffico di Autovie e la polizia stradale stanno facendo defluire il traffico che era rimasto bloccato e poi, non appena liberato il ferito cominceranno le operazioni di rimozione dei mezzi. Code e rallentamenti per curiosi nella direzione opposta.