Incidente in A4 tra Portogruaro e San Stino: chilometri di coda, consigliata la deviazione

Un incidente tra due autocarri è avvenuto lungo l'autostrada A4 nel tratto tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di San Stino di Livenza, in direzione Venezia. L'incidente ha provocato 10 chilometri di coda. Nell’impatto, accaduto poco prima delle 13, è rimasta ferita lievemente una persona.

Per chi viaggia in direzione Venezia, Autovie Venete consiglia – attraverso i pannelli a messaggio variabile – di utilizzare il bypass A28/A27. Non c’è stata quindi alcuna chiusura autostradale o uscita obbligatoria, ma auto e mezzi pesanti possono uscire a Portogruaro e rientrare in A4 attraverso la A27 in direzione Venezia.