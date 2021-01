Grave incidente tra mezzi pesanti in A4

Grave incidente in A4. I soccorsi sono intervenuti poco dopo le 13 di oggi tra Portogruaro e San Stino di Livenza a seguito di un tamponamento tra due camion. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale, sanitari del 118 e personale di Autovie Venete. Il conducente di uno dei due autoarticolati è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

I mezzi si trovano sulla corsia di marcia, ma per consentire l'arrivo dei soccorsi è stato chiuso il tratto autostradale. Chiuso anche l'allacciamento della A4/A28 per chi proviene da Conegliano in direzione Venezia.