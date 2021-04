Schianto fra tir in autostrada, un morto

Il conducente di un camion è morto in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina, intorno alle 9, lungo l'autostrada A4: un violento tampontamento tra mezzi pesanti che si è verificato tra Fratta e Portogruaro, in direzione Venezia, lungo il tratto a tre corsie nelle vicinanze del ponte sul fiume Tagliamento.

In seguito all'incidente è stato chiuso il tratto fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Al momento dello scontro erano stati segnalati rallentamenti sui pannelli a messaggio variabile a causa dell’afflusso di autoarticolati. Sul posto è arrivato il personale di Autovie Venete, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i 118 e l’elisoccorso. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il camionista: i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma non alla fine il medico ne ha dichiarato il decesso.

Per la durata delle operazioni è stata istituita l’uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Trieste ed è stato chiuso lo stesso svincolo in ingresso in direzione Venezia.