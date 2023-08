Incidente in autostrada A4, quattro feriti

Un furgone si è rovesciato lungo l'autostrada A4, abbattendo anche un palo della luce. È succeso alle 9.15 di oggi, venerdì 18 agosto, più o meno all'altezza dello svincolo di San Stino di Livenza. La concessionaria Autostrade Alto Adriatico è intervenuta chiudendo l'uscita in direzione Trieste. Il bilancio è di quattro feriti, di cui tre lievi, mentre una persona risulta incastrata nel veicolo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'elisoccorso, i vigili del fuoco, la polizia stradale per i rilievi, il personale della concessionaria autostradale e i mezzi di soccorso meccanico. Al momento non ci sono ripercussioni sul traffico lungo l’autostrada.

In queste ore è in corso il primo "controesodo" della stagione estiva: venerdì 18 agosto è considerata giornata da bollino rosso, con le previsione di migliaia di turisti di ritorno dalle ferie nelle coste croate e di lavoratori, originari dell’Est Europa, che rientrano nel Nord Italia. Complessivamente, si calcola che i mezzi in transito nella giornata lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico saranno tra i 185mila e i 194mila. Il traffico riguarda principalmente la carreggiata da Trieste in direzione Venezia, con code e rallentamenti che potrebbero crearsi anche in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Anche domenica 20 sarà una giornata da bollino rosso, con quasi 180mila transiti previsti.