Incidente in A4 tra San Stino e Portogruaro

Un tamponamento tra un’auto e un mezzo pesante è avvenuto verso le 13.30 di oggi, mercoledì 1° dicembre, nel tratto di autostrada A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro, in direzione Trieste. Nell’impatto sarebbe rimasto ferito il conducente del veicolo leggero.

Sul posto stanno operando la polizia stradale per i rilievi, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per i soccorsi, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. I due mezzi occupano entrambe le corsie di marcia e di sorpasso. Attualmente, in corrispondenza del punto dell'incidente, i veicoli vengono fatti transitare sulla corsia di emergenza.