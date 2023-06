A4, incidente tra San Stino e Portogruaro

Un incidente autostradale nel tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro, avvenuto nel pomeriggio del 1° giugno al chilometro 449, sta causando code in direzione Trieste. Nell’urto, avvenuto poco prima delle 14, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti. È rimasto ferito leggermente uno dei conducenti di un autoarticolato.

Per evitare ulteriori blocchi alla circolazione è stato chiuso lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Autovie Venete ha attivato anche il reindirizzamento virtuale – attraverso i messaggi a pannello variabile – sulla A27/A28. Sul posto il personale di Autovie e i mezzi di soccorso meccanico che stanno provvedendo allo spostamento degli autoarticolati per liberare nel più breve tempo possibile almeno parte della carreggiata.

Già dalla tarda mattinata di oggi, come da previsione, il traffico soprattutto di mezzi pesanti (di ritorno dal Nord Italia verso il Centro Est Europa) è particolarmente intenso sulla A4 in direzione Trieste con la formazione di rallentamenti e stop and go in prossimità del cantiere della terza corsia.

Alla luce di questo e di quanto accaduto la Concessionaria autostradale raccomanda nuovamente ai viaggiatori di osservare i limiti di velocità, di mantenere le distanze di sicurezza dei veicoli che precedono, in particolare in prossimità dei cantieri della terza corsia, e di non utilizzare i dispositivi elettronici alla guida. Inoltre invita a informarsi della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile, il sito www.infoviaggiando.it, la app infoviaggiando o telefonando al numero verde 800996099.