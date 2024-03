Esce di strada e abbatte il muretto, ferito un 28enne

È successo in via Sarmazza a Galta di Vigonovo. Verso le 18 di venerdì, circa all'altezza del civico 12, una richiesta di soccorso è arrivata alla polizia locale per la presenza di una macchina con un uomo al volante che era uscita di strada abbattendosi contro il muretto in cemento e finendo distrutta su tutta la parte frontale a fianco di un palo dell'illuminazione pubblica. Ferito l'uomo al volante: è un giovane di 28anni di Vigonovo, R.R., che non sarebbe in pericolo di vita. L'ambulanza del Suem se n'è presa cura dirigendosi verso l'ospedale per cure e accertamenti.

Nel frattempo sono iniziati i rilievi a cura degli agenti della polizia locale della convenzione dei Comuni, Vigonovo, Stra, Nonventa Padovana e Saonara. Dalle prime indagini si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma, forse per malore o distrazione, intanto gli agenti indagano anche sulla possibile turbativa di un altro veicolo che potrebbe essere coinvolto nell'incidente. Sottoposti a verifica i segni di frenata sull'asfalto, l'attività del telefono, i valori del tasso alcolico e quelli per le sostanze.